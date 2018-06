Rom (SID) - Fußball-Weltmeister Miroslav Klose hat mit Lazio Rom einen weiteren Rückschlag im Kampf um die Europapokal-Plätze kassiert. Gegen Sassuolo Calcio verloren die Römer im eigenen Stadion mit 0:2 (0:1) und bleiben mit 37 Punkten als Achter der Serie A hinter Sassuolo (41). Klose stand erst zum zweiten Mal in diesem Jahr in der Startelf, blieb aber blass und wurde in der 76. Minute ausgewechselt.

Domenico Berardi brachte die Gäste in der 41. Minute per Foulelfmeter in Führung, Gregoire Defrel erhöhte in der 67. Minute zum Endstand. Schon das Hinspiel hatte Sassuolo für sich entschieden. Lazio hat von den vergangenen sechs Begegnungen nur eine gewonnen.

Im Kampf um den Titel ließ derweil der Tabellenzweite SSC Neapel erneut Federn. Das Team von Trainer Maurizio Sarri musste sich im Topspiel beim Vierten AC Florenz mit einem 1:1 (1:1) begnügen und liegt mit 58 Punkten nun deutlich hinter Titelverteidiger Juventus Turin (61). Marcos Alonso (6.) brachte Florenz früh in Führung, Gonzalo Higuains (7.) traf für die nun seit drei Spielen sieglosen Neapolitaner zum Ausgleich.