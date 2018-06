Lyon (dpa) - Nach der erste Niederlagen in dieser Spielzeit von Paris St. Germain und dem Ende der Erfolgsserie war Trainer Laurent Blanc ratlos. "Wenn ich dafür Erklärungen hätte, würde ich die an meine Spieler weitergeben", sagte Blanc nach dem 1:2 am Sonntagabend bei Olympique Lyon.

Der ehemalige Serienmeister Frankreichs sorgte für die erste Niederlage von Titelverteidiger Paris nach saisonübergreifend 36 Spielen. Auch der deutsche Torwart Kevin Trapp konnte die Niederlage nicht verhindern, er wurde am 28. Spieltag der französischen Fußball-Meisterschaft von Maxwell Cornet (13. Minute) und Darder (45.+2) überwunden. Den Gästen gelang durch Lucas Moura (51.) nur noch der Anschlusstreffer. "Lyon war die bessere Mannschaft und hat verdient gewonnen", meinte Blanc und forderte für das Viertelfinalspiel um den Landespokal an diesem Mittwoch gegen St. Etienne eine Reaktion.

Abwehrspieler David Luiz wehrte sich unterdessen dagegen, dass die Mannschaft, der der Titel in der Ligue 1 bei immer noch 23 Punkten Vorsprung auf den AS Monaco praktisch sicher ist, in Gedanken schon beim Rückspiel der Champions League gegen den FC Chelsea am 9. März gewesen sei. "Nein. Wir waren mit dem Kopf bei diesem Spiel hier", sagte er in Lyon, "aber wir haben einfach nicht gut gespielt".

