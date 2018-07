München (SID) - Der Super-Sonntag in der Fußball-Bundesliga mit der erstmaligen Austragung von vier Partien war für den Pay-TV-Sender Sky ein voller Erfolg. Das Angebot habe der Kunde "mit tollen Nutzungszahlen belohnt", so Sky-Sportchef Roman Steuer. Der Rechteinhaber begleitete die vier Partien über einen Zeitraum von acht Stunden am Stück.

Grund für das Stattfinden von vier Begegnungen am Sonntag war die Europa-Cup-Teilnahme der Teams aus Augsburg, Dortmund, Leverkusen und Schalke am vergangenen Donnerstag.

Das um 15.30 Uhr angepfiffene Duell zwischen Augsburg und Mönchengladbach verfolgten 680.000 Zuschauer (3,6 Prozent Marktanteil) im Pay-TV. Die Partien zwischen Dortmund und Hoffenheim sowie Mainz gegen Leverkusen (beide 17.30 Uhr) sahen in der Summe aus Konferenz und den beiden Einzelspielen 1,13 Millionen Kunden (4,5 Prozent Marktanteil). Das Abendspiel zwischen Frankfurt und Schalke (19:30 Uhr) lockte rund 630.000 Nutzer (1,8 Prozent Marktanteil) vor die TV-Geräte.