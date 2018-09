London (SID) - Teammanager Louis van Gaal vom englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United hat mit seiner "Schwalbe" am Spielfeldrand beim Topspiel der englischen Premier League gegen den FC Arsenal die ganze Insel verzückt. "Zum Schreien komisch", fand der Daily Telegraph van Gaals "Comedy-Einlage", mit der der Niederländer sogar United neues Wunderkind Marcus Rashford in den Schatten gestellt habe.

Das Boulevardblatt Sun schrieb anerkennend von einer "ordentlichen Schwalbe", die am Montag sämtliche Sporttitelseiten in England zierte. Der Mirror nannte van Gaal "übergeschnappt", die altehrwürdige Times berichtete etwas pikiert von einem "bizarren Vorfall".

Van Gaal hatte sich über eine angebliche Schwalbe von Arsenal-Profi Alexis Sánchez derart mokiert, dass er die Szene vor dem Vierten Offiziellen Mike Dean in der 75. Minute nachstellte. Der 64-Jährige baute sich wenige Zentimeter vor Dean auf und ging nach einem kurzen Wortwechsel theatralisch zu Boden. Während Arsenals Teammanager Arsène Wenger das Geschehen mit versteinerter Miene verfolgte, reagierten die Fans im Stretford End von Old Trafford begeistert auf die Show-Nummer.

"Großartig, aber die Fans sind nicht immer vernünftig", sagte van Gaal. Er habe sich bei den Unparteiischen für sein Verhalten entschuldigt, erklärte er, bereue seinen Akt aber nicht. "Zum Sport gehören Emotionen dazu", sagte er, gab jedoch zu: "Das war zu emotional. Ich muss meine Emotionen besser kontrollieren. Das war nicht schön für den Schiedsrichter, den Linienrichter, den Vierten Offiziellen. Normalerweise sitze ich die ganze Zeit auf meiner Bank und werde dafür kritisiert. Jetzt habe ich sie mal verlassen - und werde trotzdem kritisiert."

Im Netz wurde van Gaal indes gefeiert. Fotomontagen zeigen den ehemaligen Bayern-Coach am Boden liegend mit einem wütenden Grizzlybären oder als vermeintlich Betrunkenen am Neujahrstag in Manchesters Stadtzentrum. Das Spiel endete übrigens 3:2 (2:1), der 18-jährige Rashford traf bei seinem Ligadebüt doppelt und bereitete den dritten Treffer vor.