Stockholm (SID) - Der ehemaligen 1500-Meter-Weltmeisterin Abeba Aregawi droht nach einem positiven Dopingtest eine längere Sperre. Im Blut der 25 Jahre alten Schwedin wurden nach Angaben des schwedischen Leichtathletik-Verbandes SFIF "verbotene Substanzen" nachgewiesen. "Wir teilen dies mit Bestürzung und großer Enttäuschung mit", sagte SFIF-Generalsekretär Stefan Olsson.

Die 25 Jahre alte Aregawi hatte 2012 noch für ihr Geburtsland Äthiopien an den Olympischen Spielen in London teilgenommen, bei der WM 2013 in Moskau holte sie über 1500 m in 4:02,67 Minuten bereits für Schweden Gold.

Nach SFIF-Angaben wird nun eine Untersuchung gegen Aregawi eingeleitet. "Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, können wir die genaue Substanz nicht nennen", sagte Verbandssprecher Fredrik Trahn: "Sie ist vorläufig suspendiert."