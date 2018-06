München (dpa) - Vorzeitige Haftentlassung: Die restliche Strafe für den wegen Steuerhinterziehung verurteilten Uli Hoeneß soll zu Wochenbeginn zur Bewährung ausgesetzt werden. Spätestens heute ist der einstige Präsident des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern damit wieder ein freier Mann. Er war 21 Monate in Haft, davon die längste Zeit als Freigänger. Es wird aber nicht damit gerechnet, dass Hoeneß die Haftanstalt in Rothenfeld nahe dem Starnberger See auf dem üblichen Weg verlässt. Er und die Justizbehörden wollten den Schritt in die Freiheit ohne Medienandrang vollziehen, hieß es.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.