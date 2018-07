Algier (dpa) - Auf der zweiten Station seiner Maghreb-Reise ist Bundesinnenminister Thomas de Maizière in Algier eingetroffen. Wie schon zuvor in Marokko steht auch in Algerien das Thema der Rücknahme ausreisepflichtiger Staatsbürger im Mittelpunkt der Gespräche. Am Flughafen wurde de Maizier von seinem Amtskollegen Noureddine Bedoui in Empfang genommen. Die Regierung in Rabat hatte sich zuvor bereiterklärt, die im vergangenen Jahr mit dem Zustrom der Flüchtlinge nach Deutschland gekommenen Marokkaner, die sich als Syrer ausgegeben haben, in einem vereinfachten und beschleunigtem Verfahren zurückzunehmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.