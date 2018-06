Mogadischu (AFP) Bei zwei Bombenanschlägen in der Stadt Baidoa im Südwesten Somalias sind mindestens 30 Menschen getötet worden. Es handle sich ausschließlich um Zivilisten, teilten die Behörden am Montag mit. Mindestens 61 weitere Menschen seien bei den Angriffen am Vortag verletzt worden, davon 15 schwer.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.