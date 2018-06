Köln (SID) - Australian-Open-Gewinnerin Angelique Kerber (Kiel) hat trotz ihrer Auftaktpleite beim WTA-Turnier in Doha den zweiten Platz in der Weltrangliste verteidigt. Die 28-Jährige büßte aber fast die Hälfte ihres Vorsprungs gegenüber der drittplazierten Polin Agnieszka Radwanska ein und hat nur noch einen Puffer von 250 Punkten (zuvor 490). Souverän an der Spitze bleibt die 21-malige Grand-Slam-Siegerin Serena Williams aus den USA.

Gewinnerin der Woche ist Doha-Siegerin Carla Suárez Navarro aus Spanien, die um fünf Plätze auf Rang sechs kletterte. Fed-Cup-Spielerin Andrea Petkovic (Darmstadt) ist derweil auf einem guten Weg, in den Kreis der besten 20 Spielerinnen zurückzukehren. Die 28-Jährige verbesserte sich nach ihrem Halbfinaleinzug und ihrer verletzungsbedingten Aufgabe um drei Plätze auf Position 24. Petkovic war am 26. Oktober aus den Top 20 herausgerutscht.

Bei den Männern büßten die Davis-Cup-Spieler Philipp Kohlschreiber (von 28 auf 30) und Alexander Zverev (von 56 auf 58) je zwei Positionen ein. Vorne bleibt mit deutlichem Abstand der Serbe Novak Djokovic.