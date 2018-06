Los Angeles (AFP) Das Missbrauchsdrama "Spotlight" hat den Oscar für den besten Film des Jahres gewonnen. Der Streifen von Regisseur Tom McCarthy, der sich um die Recherchen von US-Journalisten zum Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche dreht, setzte sich am Sonntagabend (Ortszeit) in Los Angeles unter anderem gegen "The Revenant - Der Rückkehrer" von Alejandro González Iñárritu durch.

