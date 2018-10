Genf (AFP) In den belagerten Gebieten Syriens sind nach Angaben der Vereinten Nationen möglicherweises tausende Menschen verhungert. In den Gegenden, in denen zuletzt fast eine halbe Million Menschen eingeschlossen gewesen seien, befürchte er tausende Hungertote, sagte der UN-Menschenrechtsbeauftragte Zeid Ra'ad al-Hussein am Montag im schweizerischen Genf. Das "vorsätzliche Aushungern" von Menschen sei "als Mittel des Kriegs eindeutig verboten", kritisierte er. Ebenso verboten seien Belagerungen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.