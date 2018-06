Los Angeles (AFP) Die schwedische Schauspielerin Alicia Vikander hat den Oscar für die beste weibliche Nebenrolle gewonnen. Vikander nahm die Auszeichnung am Sonntagabend (Ortszeit) in Los Angeles für ihre Rolle in dem Filmdrama "The Danish Girl" entgegen.

