Los Angeles (AFP) Der mexikanische Regisseur Alejandro González Iñárritu hat mit "The Revenant - Der Rückkehrer" den Oscar für die beste Regie gewonnen. "Ich kann nicht glauben, dass das passiert", sagte Iñárritu bei der Verleihung am Sonntagabend (Ortszeit) in Los Angeles. Bereits im vergangenen Jahr hatte er den Regie-Oscar für "Birdman" gewonnen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.