Los Angeles (AFP) Die Oscar-Hoffnungen des deutschen Regisseurs Patrick Vollrath haben sich nicht erfüllt. Der 31-jährige Vollrath war mit "Alles wird gut" in der Kategorie "Bester Kurzspielfilm" nominiert, die Auszeichnung ging am Sonntagabend (Ortszeit) in Los Angeles aber an "Stutterer" von Benjamin Cleary und Serena Armitage.

