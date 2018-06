Miami (AFP) Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX hat zum dritten Mal in Folge den Start einer "Falcon-9"-Trägerraketen zum Transport eines Telekommunikationssatelliten verschoben. Der geplante Start am Sonntag vom Weltraumbahnhof Cap Canaveral wurde in letzter Sekunde abgebrochen, wie SpaceX-Chef Elon Musk mitteilte. Grund sei ein Treibstoff-Problem.

