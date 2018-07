Hagen (SID) - Die deutschen Basketball-Schiedsrichter Robert Lottermoser (39) und Anne Panther (33) sind bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro dabei. Das Duo wurde vom Weltverband FIBA für die beiden Turniere nominiert. Lottermoser war bereits 2012 in London dabei und leitete damals das Halbfinale zwischen dem späteren Olympiasieger USA und Argentinien.

Panther ist in Südamerika erstmals bei Sommerspielen im Einsatz. "Als ich meinen Namen in der E-Mail gelesen haben, war ich erst einmal sprachlos", sagte die einzige Schiedsrichterin der BBL: "Ich war ja schon beim Olympischen Test-Event in Rio dabei, aber das ist jetzt natürlich noch einmal etwas ganz anderes."