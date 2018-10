Berlin (AFP) Der syrische Staatschef Baschar al-Assad hat die derzeitige Feuerpause in seinem Land als "Hoffnungsschimmer" bezeichnet. In einem ARD-Interview, das am Dienstagabend vollständig in der Sendung "Weltspiegel-Extra" auf tagesschau.de ausgestrahlt wird, sagte Assad zugleich, es werde schwierig sein, die "multilaterale Vereinbarung" zur Waffenruhe einzuhalten und zu sichern.

