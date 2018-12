Berlin (AFP) Die NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands) gehört seit ihrer Gründung 1964 zu den sichtbarsten Parteien am rechten Rand. Zu Beginn konnte die NPD in Westdeutschland Wahlerfolge feiern: 1968 zog sie mit knapp zehn Prozent in Baden-Württembergs Landtag ein, 1966 wurde sie in Bayern drittstärkste Kraft. Ihr bestes Ergebnis bei einer Bundestagswahl erzielten die Rechtsextremen 1969 mit 4,3 Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.