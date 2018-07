Berlin (AFP) Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) sieht sich durch das EuGH-Urteil zur Wohnsitzauflage in seinen Plänen für gesetzliche Einschränkungen bei Flüchtlingen bestärkt. "Ich halte eine Wohnortzuweisung für Flüchtlinge für dringend erforderlich, damit es vor allem in Ballungsräumen nicht zur Ghettobildung kommt", erklärte de Maizière am Dienstag.

