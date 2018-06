Mainz (AFP) Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat ihrer Herausforderin Julia Klöckner (CDU) vorgeworfen, Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Flüchtlingsfrage in den Rücken zu fallen. "Ich stehe erheblich deutlicher hinter der Strategie von Kanzlerin Merkel als Sie", sagte Dreyer am Dienstagabend im TV-Duell des Fernsehsenders SWR. Knapp zwei Wochen vor der Landtagswahl am 13. März hatten sich die beiden Spitzenkandidatinnen einem einstündigen Rededuell gestellt.

