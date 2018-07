Berlin (AFP) Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) kontert die Kritik von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU): Die derzeitige Lage in Deutschland sei "deutlich komplizierter, als das so mancher politische Lautsprecher zugeben möchte", sagte Gabriel mit Blick auf Schäuble in einem am Dienstag vorab veröffentlichten Interview mit der "Wirtschaftswoche". Bei seiner Forderung nach einem Sozialpaket für Deutschlands Bevölkerung gehe es ihm nicht um Wahlgeschenke, sondern um den gesellschaftlichen Zusammenhalt, sagte Gabriel.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.