Berlin (AFP) Die verheerende Lage an der griechischen Grenze zu Mazedonien wird nach Ansicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Flüchtlinge dennoch nicht abhalten. "Wer vor den Bomben auf Aleppo flieht oder vor den Mördern des IS, den schockieren auch die Umstände in Griechenland nicht", sagte Merkel mit Blick auf Syrien und die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) der Zeitung "Volksstimme" (Mittwochausgabe).

