Brüssel (AFP) Der Nato-Einsatz in der Flüchtlingskrise vor der türkischen Küste stößt dem Vernehmen nach auf Startschwierigkeiten. Die Regierung in Ankara weigere sich die deutsche Forderung zu akzeptieren, auch Schiffe in türkische Hoheitsgewässern zu entsenden, sagten Nato-Diplomaten am Dienstag übereinstimmend der Nachrichtenagentur AFP. Der Einsatz in der Ägäis hänge nun davon ab, wie die Verhandlungen zwischen Deutschen und Türken weiter verliefen.

