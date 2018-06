Frankfurt/Main (AFP) Gebäudereiniger haben seit Dienstag Anspruch auf einen tariflichen Mindestlohn. In der untersten Lohngruppe verdienen Reinigungskräfte künftig 9,80 Euro pro Stunde in Westdeutschland und 8,70 Euro in den ostdeutschen Bundesländern, wie die Gewerkschaft IG BAU am Dienstag in Frankfurt am Main mitteilte. "Ab sofort darf keine Reinigungskraft weniger verdienen", erklärte IG BAU-Bundesvorstandsmitglied Ulrike Laux. Die Branche hat rund 600.000 Beschäftigte.

