New York (AFP) Die Verkaufszahlen von VW rauschen in den USA weiter in den Keller. Im Februar waren es 22.321 Fahrzeuge, 13,2 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, wie die US-Sparte des Wolfsburger Konzerns am Dienstag bekannt gab. Es war der vierte Monat mit rückläufigen Zahlen, seit der Abgasskandal um eine Schummelsoftware in den VW-Dieselfahrzeugen aufgeflogen war.

