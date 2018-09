Brüssel (AFP) Vor dem Sondergipfel zur Flüchtlingskrise in der kommenden Woche reist EU-Ratspräsident Donald Tusk auch in die Türkei. Tusk werde am Donnerstagnachmittag in der Hauptstadt Ankara eintreffen und Gespräche mit Regierungschef Ahmet Davutoglu führen, teilte sein Büro am Dienstag mit. Am Freitag folgt demnach in Istanbul ein Treffen mit Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan. Davor reist Tusk ab Dienstag durch fünf Länder entlang der Balkanroute.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.