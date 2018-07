New York (dpa) - Der US-Schauspieler und Oscar-Gewinner George Kennedy ist tot. Kennedy sei im Alter von 91 Jahren in seinem Haus in Boise im US-Bundesstaat Idaho gestorben, berichteten US-Medien unter Berufung auf den Enkel des Schauspielers. Kennedy war 1925 in New York in eine Schauspielerfamilie hineingeboren und ging nach einer Zeit bei der Armee nach Hollywood. Dort wurde er zu einem Charakterdarsteller und in Filmen wie "Charade", "Die 27. Etage" oder "Die Letzten beißen die Hunde" gefeiert. Für seine Rolle als brutaler Häftling in "Der Unbeugsame" bekam Kennedy 1969 einen Oscar.

