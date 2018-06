München (dpa) - Uli Hoeneß will zwei Tage nach seiner Entlassung aus der Haft wieder ein Bundesliga-Spiel des FC Bayern München besuchen. "Ich werde als freier Mann, als Privatmensch, ins Stadion gehen. Bisher war mir das ja verboten", sagte der ehemalige Präsident des deutschen Fußball-Rekordmeisters der "Bild"-Zeitung. Bisher, stellte der 64-Jährige fest, habe er nur zum Basketball gehen dürfen. "Ich freue mich sehr, mal wieder ein Spiel live zu sehen." Über seine Zukunftspläne sagte Hoeneß nicht viel. "Das ist alles nicht so einfach zu vergessen. Das ist nicht so einfach zu verarbeiten".

