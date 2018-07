Brüssel (AFP) Angesichts der Gewalt an der mazedonisch-griechischen Grenze hat die EU-Kommission zu einer Beruhigung der Lage aufgerufen. Brüssel sei "sehr besorgt" über die Bilder von der Grenze, sagte ein Sprecher am Dienstag. "Das ist nicht unsere Vorstellung, wie die Krise gemanagt werden sollte." Internationale Rechtsstandards müssten eingehalten werden. Die Regierung in Skopje verteidigte dagegen ihr Vorgehen.

