Jerusalem (AFP) In den israelischen Streitkräften ist am Dienstag nach langen juristischen Auseinandersetzungen ein Bartverbot endgültig in Kraft getreten. Weil dies vor allem strenggläubigere Juden betreffen kann, gab es bis zum Schluss Streit um die Rasurpflicht. Ein Rabbiner rief zur Befehlsverweigerung auf; die Armeeführung versuchte, die Wogen zu glätten.

