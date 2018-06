Amman (AFP) Bei Zusammenstößen zwischen jordanischen Sicherheitskräften und Bewaffneten an der Grenze zu Syrien hat es nach jordanischen Angaben am Dienstag Tote und Verletzte gegeben. Die Gefechte in der Region Irbid rund 80 Kilometer nördlich der Hauptstadt Amman dauerten am Abend an, wie es nach Angaben der amtlichen jordanischen Nachrichtenagentur Petra in Sicherheitskreisen hieß. Hintergrund seien Durchsuchungen bei "Verbrechern" in Irbid gewesen.

