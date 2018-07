Hamburg (dpa) - Mehrere Jugendliche sollen in Hamburg eine 14-Jährige vergewaltigt und das nur leicht bekleidete Mädchen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt besinnungslos im Freien liegen gelassen haben. Die 14-Jährige sei wohl kurz aufgewacht und habe um Hilfe gerufen, so die Staatsanwaltschaft Hamburg. Die Tat soll sich bereits am 11. Februar im Stadtteil Harburg ereignet haben. Die 14-Jährige stand unter der Obhut des Jugendamtes und war in einer Jugendwohnung untergebracht. Drei Jugendliche sind unter anderem wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs Widerstandsunfähiger und wegen versuchten Mordes in Haft.

