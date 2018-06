New York (dpa) - US-Schauspieler Michael C. Hall (45, "Dexter") ist wieder ein verheirateter Mann. Am Montag gab er im New Yorker Rathaus seiner Freundin Morgan Macgregor das Ja-Wort, wie US-Medien unter Berufung auf seinen Sprecher berichteten.

Erstmals öffentlich gezeigt hatten sich der Golden-Globe-Preisträger und die Autorin bei der Emmy-Gala 2012. Hall war bereits zuvor zweimal verheiratet, mit seiner "Dexter"-Kollegin Jennifer Carpenter von 2008 bis 2012 und Schauspielerin Amy Spanger von 2002 bis 2007. Zur Auswahl des Hochzeitstermins wollte Halls Sprecher keine weitere Stellung nehmen. Ihren nächsten Hochzeitstag können die Frischvermählten wegen des Schalttages 29. Februar erst im Jahr 2020 feiern.

