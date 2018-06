Wellington (AFP) In Neuseeland könnten bald die ersten Paare von der Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters offiziell getraut werden. Die Gruppierung sei in Gesprächen mit mehreren heiratswilligen Paaren, sagte die erste Pastorin der satirischen Glaubensgemeinschaft, Karen Martyn, der Nachrichtenagentur AFP. Die Kirche war im September von den Behörden in Neuseeland offiziell anerkannt worden. Martyn kann damit nun rechtskräftig Ehen schließen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.