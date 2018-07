Oslo (AFP) Die Liste der Kandidaten für den diesjährigen Friedensnobelpreis ist so lang wie noch nie: Mit 376 wurde der bisherige Rekord aus dem Jahr 2014 gebrochen, als es 278 waren. Wie das Nobel-Institut in Oslo am Dienstag mitteilte, handelt es sich um 228 Einzelpersonen und 148 Organisationen. Offiziell wurden keine Namen preisgegeben, angeblich soll die Liste aber so unterschiedliche Namen enthalten wie den US-Milliardär und republikanischen Präsidentschaftsbewerber Donald Trump, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Papst Franziskus und den ehemaligen US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden.

