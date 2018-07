Amsterdam (dpa) - Drei Tage nach seinem schweren Sturz bei einem Auftritt in den Niederlanden ist der Gesundheitszustand des Berliner DJ Paul van Dyk weiterhin unklar. "Paul ist im Krankenhaus in stabilem Zustand und unter Beobachtung", teilte sein Management am Dienstag auf Facebook mit. "Was er jetzt braucht, ist Ruhe."

Der 44-jährige van Dyk war Samstagnacht beim "A State of Trance"-Festival in Utrecht von einem mehrere Meter hohen Podium gestürzt und mit unbekannten Verletzungen in ein Krankenhaus in Utrecht eingeliefert worden. Die Mediziner wollten sich nach Angaben des Managements gegen Ende der Woche zu seinem Zustand äußern.

