New York (AFP) Im Konflikt mit Nordkorea soll der UN-Sicherheitsrat am Dienstag über eine neue zwischen den USA und China ausgehandelte Resolution abstimmen. Wie US-Diplomaten am Montag sagten, soll das 15-köpfige Gremium ab 15.00 Uhr (Ortszeit, 21.00 Uhr) über den vorliegenden Entwurf beraten und entscheiden. Eine erste Beratung über die geplanten neuen Maßnahmen hatte es bereits am vergangenen Donnerstag gegeben.

