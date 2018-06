Genf (AFP) Mehr als 131.000 Menschen sind nach Angaben der UNO seit Jahresbeginn über das Mittelmeer nach Europa geflohen. Das sind mehr als in den ersten fünf Monaten des Vorjahres, wie das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) am Dienstag in Genf mitteilte. Demnach flohen die meisten Menschen vor der Gewalt in Syrien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.