Los Angeles (AFP) Der aus der Trilogie "Die nackte Kanone" bekannte US-Schauspieler George Kennedy ist tot. Der Darsteller starb bereits am Sonntag im Alter von 91 Jahren in Boise im Staat Idaho, wie sein Enkel Cory Schenkel auf seiner Facebook-Seite mitteilte. Der Lokalzeitung "Idaho Statesman" zufolge starb Kennedy eines natürlichen Todes, er litt aber an Herzproblemen.

