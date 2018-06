Washington (AFP) Die USA weiten im Kampf gegen den Islamischen Staat (IS) die Cyber-Angriffe gegen die Dschihadistenmiliz aus. US-Verteidigungsminister Ashton Carter und Generalstabschef Joseph Dunford sagten am Montag vor Journalisten, die USA seien entschlossen, die Anti-IS-Kampagne zu intensivieren. Dabei spielten auch Cyber-Attacken eine wichtige Rolle. Die Kommandokette der Extremisten müsse "unterbrochen" werden, um das Vertrauen des IS in seine Netzwerke zu erschüttern, sagte Carter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.