Dschalalabad (AFP) In der ostafghanischen Stadt Dschalalabad sind am Mittwoch bei einem Überfall auf das indische Konsulat insgesamt acht Menschen getötet worden. Unter den Toten waren nach offiziellen Angaben ein Selbstmordattentäter, vier weitere Angreifer, die von Sicherheitskräften getötet wurden, zwei Zivilisten und ein Polizist. Der scheidende Nato-Kommandeur in Kabul, General John Campbell, sagte, die afghanischen Sicherheitskräfte seien "weit gekommen" - "aber sie brauchen noch immer unsere Hilfe".

