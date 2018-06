Berlin (AFP) Im Rechtsstreit mit seinem einstigen Ghostwriter hat Altkanzler Helmut Kohl (CDU) den Autor Heribert Schwan auf eine Schadenersatzsumme von mindestens fünf Millionen Euro verklagt. Die Prozesseröffnung vor dem Landgericht Köln sei am Donnerstag, berichtet die "Bild"-Zeitung in ihrer Mittwochsausgabe. In dem Buch "Vermächtnis – die Kohl-Protokolle" hatte Schwan ausführlich aus Tonband-Aufnahmen zitiert, die Kohl für seine Memoiren angefertigt, aber nie freigegeben hatte.

