Düsseldorf (AFP) Der Eigentümer der Bekleidungsfirma Trigema, Wolfgang Grupp, will bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg zum ersten Mal den Grünen seine Stimme geben. "Ich wähle zum ersten Mal in meinem Leben Grün", schrieb der Unternehmer aus Schwaben in einem Beitrag für die Online-Ausgabe der "Wirtschaftswoche". Er sei zwar "traditioneller und konstanter CDU-Wähler", doch die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe ihn "gravierend gestört und geärgert".

