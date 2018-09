München (AFP) Der frühere FC-Bayern-Präsident Uli Hoeneß hat seine Zeit im Gefängnis als äußerst belastend beschrieben. "Das alles ist nicht so einfach zu vergessen. Das ist nicht so einfach zu verarbeiten", sagte der 64-Jährige der "Bild"-Zeitung vom Mittwoch. Er wolle jetzt einfach seine Ruhe haben. Hoeneß war am Montag nach der Hälfte seiner Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung auf Bewährung entlassen worden.

