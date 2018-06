München (AFP) In Deutschland sind im vergangenen Jahr so viele Patente und Marken angemeldet worden wie noch nie. Bei den Patenten stieg die Zahl der Neuanmeldungen um 1,4 Prozent auf 66.889, bei den Marken sogar um 3,8 Prozent auf 69.130, wie das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) am Mittwoch in München mitteilte. Die meisten Patente meldeten die Unternehmen Bosch, Schaeffler und Ford neu an.

