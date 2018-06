New York (SID) - Die deutschen Eishockey-Legionäre in der NHL haben am Dienstagabend überwiegend Erfolgserlebnisse gefeiert. Leon Draisaitl verbuchte mit den Edmonton Oilers den zweiten Sieg in Serie. Der zweitschwächste Klub der nordamerikanischen Profiliga NHL siegte bei den Buffalo Sabres 2:1 nach Verlängerung, Draisaitl gelang in 20:20 Minuten auf dem Eis kein Scorerpunkt.

Beim 3:2 der New York Islanders bei den Vancouver Canucks überzeugte Torhüter Thomas Greiss. Der 30-Jährige wehrte 31 Schüsse auf sein Gehäuse ab. Zudem gewann Verteidiger Dennis Seidenberg mit den Boston Bruins 2:1 gegen die Calgary Flames.

Einzig Tom Kühnhackl unterlag mit den Pittsburgh Penguins den Washington Capitals, dem derzeit besten Team Liga, mit 2:3. Goalie Philipp Grubauer kam beim Team aus der Hauptstadt nicht zum Einsatz.