Jakarta (dpa) - Nach dem starken Erdbeben vor der indonesischen Küste haben die Lokalbehörden in Padang auf Sumatra Entwarnung gegeben. Für die Region sei die Tsunamiwarnung aufgehoben, sagte ein Beamter den Lokalmedien. Von den nahe am Zentrum des Bebens liegenden Mentawai-Inseln wurden nach ersten Angaben der Behörde für Katastrophenschutz auch weder Tsunami noch Schäden gemeldet. Das Beben hatte nach unterschiedlichen Messungen verschiedener Erdbebeninstitute eine Stärke von mindestens 7,7 und ereignete sich wohl in nur zehn Kilometern Tiefe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.