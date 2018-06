Brüssel (AFP) Drei Monate nach dem Weltklimagipfel haben sich Umweltverbände enttäuscht über Vorschläge der EU-Kommission zur Emissionsverminderung gezeigt. In diesen fehle die Empfehlung einer Überprüfung der Treibhausgasziele für 2030, die notwendig sei, um den Temperaturanstieg wie in Paris vereinbart zu begrenzen, kritisierte Greenpeace am Mittwoch. Die Umweltorganisation WWF warf der Kommission vor, den EU-Führungsanspruch in der Klimapolitik zu torpedieren.

