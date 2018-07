Hamburg (SID) - FIA-Präsident Jean Todt (70) traut Mick Schumacher (16) eine große Karriere im Motorsport zu. "Mick ist fantastisch, ein großartiger Junge. Dass er Talent hat, steht außer Frage", sagte Todt in einem Interview mit der Sport Bild über den Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher: "Jetzt wird es darauf ankommen, ob er in den richtigen Teams ist, das richtige Umfeld hat und wie er mit dem Druck umgeht, der von Rennserie zu Rennserie steigen wird."

Mick Schumacher fährt in diesem Jahr eine weitere Saison in der Formel 4, vor knapp zwei Wochen hatte er seinen Wechsel vom Rennstall des Niederländers Frits van Amersfoort zum italienischen Prema Powerteam verkündet. Michael Schumacher gewann mit dem damaligen Teamchef Todt bei Ferrari zwischen 2000 und 2004 fünf Fahrer-Titel in Serie.