Darmstadt (SID) - Fußball-Bundesligist Darmstadt 98 droht im Falle des Abstiegs der Abgang des Top-Torschützen Sandro Wagner. "Ich will in der nächsten Saison definitiv in der ersten Liga spielen", sagte der 28-Jährige, der in der laufenden Saison bereits neun Treffer für die Lilien erzielte, der Sport Bild.

Trotz seines bis 2017 laufenden Vertrages gibt Wagner kein Bekenntnis für die kommende Saison ab. "Ich verspreche nicht, dass ich hier bleibe. Ich verspreche überhaupt nichts", sagte er: "Ich werde offen und ehrlich mit Trainer Dirk Schuster sprechen."

Die Darmstädter liegen nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg auf dem 14. Tabellenplatz und haben nur noch vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang. Wagner hatte sich vor der Saison trotz eines Angebots aus England bewusst für einen Wechsel nach Darmstadt entschieden.